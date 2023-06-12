Protagoniza accidente motociclista

Allende, Coah.- Con lesiones graves resultó un motociclista al protagonizar un fuerte sobre la avenida Carranza, al poniente de la ciudad, la noche del viernes.

Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos informó que el percance se registró alrededor de las 10:30 de la noche cuando el motociclista se impactó contra un vehículo, quedando tendido sobre el pavimento.

Al sitio arribó personal de Protección Civil y Bomberos a brindarle atención,trasladándolo de inmediato al Hospital General para su valoración médica ya que se encontraba inconsciente y presentaba probable fractura craneoencefálica.

Hasta el momento se desconocen los generales del motociclista accidentado, cuyo casco se encontró tirado en el suelo y se ignora si lo portaba al momento del brutal impacto.

Los elementos de Seguridad Pública del Mando Coordinando se quedaron a cargo del lugar y del accidente.