PROVOCA CHOQUE AL NO RESPETAR ALTO

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Un automovilista terminó con cuantiosos daños tras ocasionar un choque por no respetar el derecho de vía, en la colonia Benito Juárez, la mañana del sábado.

Este accidente ocurrió en el cruce del Bulevar Adolfo López Mateos y calle Pino Suárez del mencionado sector hasta donde llegaron los elementos de Seguridad Pública y Vialidad a tomar conocimiento.

El conductor de un vehículo Chevrolet HHR modelo 2006 en color naranja fue identificado como Héctor Manuel Moreno Vázquez de 60 años, quien aparece como responsable.

La parte afectada fue un Nissan Tiida, modelo 2010 en color café conducido por Leonardo de la Rosa García de 64 años.

Afortunadamente no resultaron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

Hasta este lugar arribó una ambulancia de la Cruz Roja a cargo del paramédico David Romero para valorar a ambos conductores, así como al menor José Luis Amaro de la Rosa, de 11 años, quien viajaba en el vehículo afectado, los cuales no requirieron traslado a ningún hospital.

El percance se turnó ante el Ministerio Público especializado en Asunto Viales debido a que no llegaron a un acuerdo y será dicha autoridad quien deslinde responsabilidades.