Provoca choque por no respetar derecho de vía

Los hechos ocurrieron en la calle Lázaro Cárdenas, en el cruce con Daniel Farías, donde al intentar cruzar la avenida lázaro Cárdenas no se percata el conductor de un automóvil marca Ford Fusion color negro, e impacta en su parte frontal derecha a un auto marca Dodge Journey color blanco.

La conductora del auto Ford responde al nombre de Liliana Puente Alvarado y la afectada responde al nombre de Martha Mayela Zúñiga.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Publica para levantar el croquis correspondiente y las diligencias necesarias.

Solo hubo daños materiales en este accidente no se presentaron lesionados.

Las partes involucradas fueron trasladadas al edificio de Seguridad Publica para llegar a un acuerdo por parte de los agentes de seguros.