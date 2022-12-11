Quedan prensados agentes de la Fiscalía

ZARAGOZA, COAH. - Un convoy de la Fiscalía General de la República trasladaba a un reo al CERESO de Torreón, cuando una camioneta trato de dar vuelta en “U” a la altura del kilómetro 14 de la carretera 29 en el tramo Zaragoza-Acuña, ocasionando una colisión que dejó a 3 personas lesionadas.

La camioneta particular era conducida por el probable responsable del accidente, Rubén "N" de 46 años, con domicilio en la colonia Independencia del municipio de Nava, mientras que la unidad de la Fiscalía del Estado era conducida por nombre David "N" de 44 años.

Los vehículos que colisionaron son una camioneta de la marca Nissan tipo pick up de color blanco modelo 2020, perteneciente a la Fiscalía General de la República, así como una unidad tipo pickup F-150 de color blanco modelo 1980 sin placas de circulación.

Los agentes fueron rescatados y resultaron con raspaduras y poli contundidos, mientras que la persona custodiada fue identificada como Alejandro "N" de 41 años, que también resultó policontundido y con raspones en ambos brazos, por lo que fue trasladado al Centro de Salud de Zaragoza para su valoración médica.

El resto de los lesionados fueron llevados al Hospital General de Allende para recibir atención, así mismo, al lugar acudieron diferente corporación como lo son elementos de la PCC, AIC y de la Guardia Nacional División Caminos, quienes serán los encargados de deslindar responsabilidades.