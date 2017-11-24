Queman más de media tonelada de marihuana además de alcohol

Un total de 5 mil 236 kilos de marihuana, además de cocaína, heroína y metanfetamina, fueron quemados junto con alcohol y mini casinos asegurados en operativos.

Autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en dicho evento de destrucción de droga en el Club de Caza, Tiro y Pesca.

La droga que se destruyó fue asegurada en diversas acciones conjuntas en donde intervinieron corporaciones policiacas.

Ejército Mexicano, Fuerza Coahuila, Agencia de Investigación Criminal, Policía Preventiva Municipal y Procuraduría General de la República, participaron en dichos aseguramientos.

La droga y los objetos de delito demuestran el trabajo que se ha venido efectuando en el combate a la delincuencia.

Así mismo queda demostrada la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno para mantener la seguridad y tranquilidad de la población.

Se continuará trabajando implementando operativos lo que resta del presente 2017, el objetivo es contar con orden y que los delincuentes no vuelvan a apoderarse de la ciudad fronteriza.

El delegado de la Procuraduría General de la República en Coahuila, Fernando Olivas Jurado, dijo que alrededor de 10 toneladas de marihuana están resguardadas en una bodega para una próxima destrucción.

Más de media tonelada de marihuana fue quemada en presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.