Quiebran ´Hackers´ a emprendedores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una oleada de cuentas de Facebook vulneradas por "Piratas Informáticos" (hackers), alcanzó a dañar económicamente a varios comerciantes que utilizan la red social para promocionar y pactar ventas o servicios, al perder acceso a sus páginas y sufrir ciberacoso.

Cabe destacar que cientos de perfiles de esta red social fueron ´hackeados´ en el último mes, con la intención de convertir las cuentas en esclavos que publican automáticamente videos, enlaces y publicaciones que se pueden monetizar, sin embargo, el golpe fue mayor para los emprendedores.

De al menos 2 casos expuestos públicamente, uno en Monclova y otro en Piedras Negras, la víctima de este último, habló con el Periódico La Voz sobre el viacrucis que aún atraviesa, señalando lo insuficiente de la protección que ofrece la plataforma, ya que ni la doble verificación, el reconocimiento facial y documentos oficiales le han devuelto el control de sus cuentas.

Apuntó que desde sus cuentas vulneradas se está publicando contenido de sexo explícito en videos o imágenes, impactando directamente la reputación de su negocio y no ha conseguido ventas, además, tiene congeladas las tarjetas bancarias que utilizaba en la red para pagar publicidad.

"Mis ventas dependían meramente de Facebook, por las publicaciones en dicha plataforma, en mi cuenta, seguidores de la página de mi negocio están viendo estas publicaciones, perjudicando la credibilidad y seriedad del negocio", aseveró el afectado.

Explicó que la solución no está en crear otra cuenta o perfil del negocio, ya que el nombre no puede ser usado porqué ya es utilizado por la página original hackeada, no puede comprar publicidad ni estabilizar su negocio que dependía de la conexión que ofrecía la plataforma.

Recomendó utilizar una tarjeta exclusiva para "pago por evento de publicidad" o utilizar códigos de pago de tiendas de conveniencia, para no exponer los fondos del negocio, con el acceso directamente desde Facebook.

Por si fuera poco, las cuentas que tenían vinculadas de otras redes sociales como WhatsApp, son sujetas a hostigamiento diario, con llamadas, mensajes y hasta video llamadas con ladas de otros países.

Dijo que reportó el hackeo por los canales correspondientes a Facebook, que congeló la cuenta de pagos de publicidad, y ofreció un proceso de recuperación de la página, sin embrago, no se especifica una fecha de resolución y las pérdidas continúan.