Reabrió puente Presa la Amistad

DEL RÍO, TX. - Después de los trabajos de mantenimiento realizados en la presa La Amistad por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el departamento de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), restableció la operación regular en este puerto fronterizo.

Fueron dos días, que este cruce internacional permaneció cerrado en ambos sentidos, principalmente por que se estaría utilizando maquinaria pesada en los servicios de mantenimiento programado para la presa, razón por la que se decidió detener el tráfico.

Cabe señalar que el horario de operación de este puerto de entrada internacional, sirve para reducir el embotellamiento de autos en el Puente Internacional Del Río-Acuña, por lo que el cruce se mantiene desde las 10 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo.