Contactanos

Piedras Negras

Realizan policías posada navideña

Entregaron bolsitas, regalos y rompieron piñata.

Alberto Ibarra
Por Alberto Ibarra - 20 diciembre, 2022 - 00:50 a.m.
Realizan policías posada navideña
Esta posada fue organizada por el departamento.

NAVA, COAH. - El departamento de Seguridad Pública del municipio de Nava realizó una posada navideña para todos los niños y niñas de esta localidad, esto con la presencia y participación de la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

“Muy contentos todos con esta posada, se ve que nuestros niños la pasaron en grande, disfrutaron de romper una piñata, además recibieron golosinas y juguetes, mi reconocimiento al departamento por la organización de tan hermoso evento”, declaró la alcaldesa.

1 / 2
Realizan policías posada navideña
Se entregaron bolsitas, regalos y se rompió una piñata.
2 / 2
Realizan policías posada navideña
Esto para todos los niños y niñas de la localidad.

Esta posada navideña se realizó frente a las instalaciones del departamento, y fue vistada por decenas de niños del sectores cercanos y alejados de la comunidad.

  • Realizan policías posada navideña

    Se entregaron bolsitas, regalos y se rompió una piñata.

  • Realizan policías posada navideña

    Esto para todos los niños y niñas de la localidad.

  • Realizan policías posada navideña
  • Realizan policías posada navideña
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados