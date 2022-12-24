Realizan posada en casa hogar de Nava

NAVA, COAH. - Miembros del grupo altruista “Restaurando amor”, organizaron una colecta de alimentos, regalos, piñatas y dulces, para realizarle una posada a todos los niños de la casa hogar Misericordia del municipio de Nava.

“Gracias a todos los que se sumaron en esta hermosa labor, así como agradecemos a docentes y alumnos del CECyTEC, EMSAD Nava por su gran apoyo; una vez más hicimos que estos pequeños disfruten de un día lleno de espíritu navideño”, declaró el coordinador del grupo, Daniel Valenzuela Flores.

El coordinador invitó a toda la ciudadanía a sumarse a este proyecto, que cada cierto tiempo realizan colectas en beneficio de casas hogares, asilo de ancianos o ayudan a personas de escasos recursos con despensas o ropa.

“Sabemos que juntos podemos contribuir aún más, ya son muchos años los cuales apoyamos a niños, adultos mayores o personas con escasos recursos, juntos podemos realizar un cambio aquí en el municipio de Nava o en la región de los 5 Manantiales”, agregó.

Para contactar al grupo y realizar donaciones en especie, pueden ser contactados por medio de su página de Facebook “Grupo Altruista Restaurando Amor”.