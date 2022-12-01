Realizan taller de acción de riesgo

Villa Unión, Coah.- Derivado de los recientes reportes de enfrentamientos armados en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el municipio de Villa Unión comenzó con la impartición de talleres de acción en situaciones de riego, a los planteles educativos de la localidad.

“Se realizaron estas capacitaciones en caso de que se presenten enfrentamientos armados cerca de los planteles educativos, también a manos de protección civil y bomberos impartimos platicas a los docentes sobre primeros auxilios”, declaró Isaías Durán Correa titular de educación.

Compartió que estas platicas fueron dirigidas a todo el personal de los centros educativos de Villa Unión, para estar preparados en esas situaciones de riesgo.

“El ultimo taller que se expuso fue en la escuela secundaria técnica numero 30 Antonio Perales Zamora y también en la primaria Benito Juárez”, expuso.