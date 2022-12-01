Realizaran 1er Bazar de libros por abrigos

Allende, Coah.- Mañana viernes 2 de diciembre a partir de las 12 y media del mediodía, dará inicio el programa “Bazar de libros por abrigos” en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Allende.

“Este programa tiene el objetivo de apoyar a las personas de escasos recursos en esta temporada invernal, y también el fomentar la lectura entre la ciudadanía de Allende, los ciudadanos que participen y acudan con un abrigo, cobija o cobertor usado en buen estado recibirá un libro”, declaró Adriana Leticia Saldívar Martínez, titular del departamento de cultura.

Comentó que la casa de cultura cuenta con una gran variedad de libros en su biblioteca, que han sido donados por la ciudadanía de Allende, y que en esta ocasión se le dará una segunda vida a estos libros y a la ropa invernal que será donada.

“Están todos invitados, esperemos que con esto podamos ayudar a muchas personas que no están preparadas para estas frías temperaturas”, agregó.