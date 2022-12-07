Realizarán última jornada anticovid

ALLENDE, COAH. - El coordinador de la brigada de vacunación anti Covid del municipio de Allende, declaró que este próximo 8 de diciembre se efectuará una nueva campaña de vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad.

“La campaña se realizará en las instalaciones del gimnasio municipal Marcelo Juárez Alarcón, en un horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde; esta es la última oportunidad para que estos jóvenes reciban su respectiva dosis, así que es importante que acudan los niños que asistieron por su dosis los días 4 y 11 de noviembre”, indicó Jaime Núñez coordinador de esta brigada.

Agregó que los padres de familia deberán acudir con su expediente de vacunación lleno, en caso de venir por su segunda dosis es necesario presentar su comprobante de vacunación original y copia.

“La entrada se realizará conforme vayan llegando a la puerta del gimnasio municipal, es importante que el menor de edad esté acompañado por un adulto; seguiremos aplicando la vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer”, puntualizó.