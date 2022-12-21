Recibieron atención médica 107 migrantes

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La afluencia migratoria registrada en este año generó que al menos 107 indocumentados recibieran atención medica oportuna por parte del Hospital General Salvador Chavarría.

“Hasta el mes de octubre de este 2022 se ha atendido en el Hospital General de la Secretaría de Salud en Piedras Negras a 107 migrantes que han requerido desde alguna atención médica y hasta nacimientos”, señaló Teresa Almanza.

La trabajadora social mencionó que además se les apoya también con trámites de defunciones, de nacimientos.

“Sin embargo hay otros que no se han querido quedar a completar su estadía y prefieren retirarse firmando su alta voluntaria”, dijo.

Las atenciones se han brindado principalmente con los consulados de migración de Honduras, Guatemala y Venezuela.

“De las defunciones de migrantes que hemos tenido en el hospital, hemos podido repatriar a tres personas con el apoyo de los consulados”, agregó.

En el tema de los nacimientos, Teresa mencionó que se les entrega el certificado de alumbramiento y la orientación para proceder a su registro para que los padres puedan proceder de manera legal con el proceso.

Según los reportes del hospital, se han atendido 51 nacimientos de migrantes en el nosocomio, así lo dio a conocer Julio Garibaldi Zapatero.

“En relación a los nacimientos, se han atendido de personas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, de Haití y un africano; a todos se les trata igual que a cualquier mexicano, conforme a la ley, tienen los mismos derechos”, puntualizó.