Recibieron obreros suaguinaldo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – No se tiene ninguna situación desfavorable en cuanto al tema de la entrega de aguinaldos en el sector maquilador, ya que las empresas que conforman este gremio cumplen en tiempo y forma con los tiempos que marca la ley, señaló Leocadio Hernández, secretario de la CTM.

Siendo el 20 de diciembre fecha límite del pago de la prestación “aguinaldo”, algunas maquiladoras han realizado el pago desde el mes de noviembre apoyando las acciones de Buen Fin para que sus empleados aprovecharan los descuentos que fueron ofrecidos.

Son cerca de 19 mil los agremiados distribuidos en las 16 empresas que representan, se espera que los trabajadores hagan conciencia del uso de este dinero que se trabajó durante todo el año y sea usado en cosas importantes.