Refuerzan operativos de vigilancia este fin de semana

Con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en la ciudad, se reforzaron los operativos por parte de corporaciones policiacas.

Santiago Espinoza Eguía coordinador de la unidad de litigación e investigación de delitos, argumentó que con motivo del “Buen Fin”, se giraron instrucciones de redoblar el trabajo de vigilancia.

Las acciones se implementan por parte de la Agencia de Investigación Criminal, Fuerza Coahuila y Policía Preventiva Municipal.

Los elementos tienen instrucciones de mantener el orden y la seguridad, además de intensificar los recorridos debido al programa de ventas que se estará efectuando durante el fin de semana.

La presencia de unidades se concentrará en toda el área comercial establecida en la ciudad, cabe mencionar que no se descuida la vigilancia en las colonias con estos operativos.

Por su parte se exhorta a la ciudadanía que si acuden a cajeros automáticos a realizar retiros de efectivo, hacerlo en presencia de personas, en lugares con mucha luz y donde haya cámaras de vigilancia.

No es recomendable acudir a cajeros cuando estén completamente solos o con poca visibilidad, de igual forma se pide que al momento de salir de dichos cajeros no llevar el dinero a la vista, ya que eso atrae a los ladrones.