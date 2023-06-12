Registran fuerte choque en el municipio de Morelos

Morelos, Coah.- Un fuerte choque se registró la noche del pasado viernes, y que dejó como saldo una persona lesionada, a la altura del lugar conocido como el Castillito en el municipio de Morelos.

“Esto ocurrió sobre la carretera Morelos-Allende, identificamos al conductor del automóvil de la marca Nissan Versa, modelo 2020 de color gris con placas del estado de Coahuila, como Salvador González Tavira de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Manantial de Allende”, declaró José Raúl Garza Tron, titular de Protección Civil y Bomberos.

El hombre lesionado fue trasladado al Hospital General de Allende, luego de ello al IMSS de dicha localidad, donde por medio de una ambulancia fue traslado a la ciudad de Piedras Negras, para que recibiera atención médica.

Las autoridades mencionaron que se impactó de lleno contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, el cual quedó fracturado.