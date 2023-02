Renuevan sistema de recolección de basura

NAVA, COAH. - En rueda de prensa, la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, le declaró a la ciudadanía el cambio en el sistema de recolección de basura, el pasar de contenedores a bolseo en domicilios, con el objetivo de terminar con los problemas de contaminación.

Esto provocado por las personas que arrojan desechos no permitidos en la periferia de los mismos, además de eliminar el basurero municipal, dando así respuesta a una de las peticiones más recurrentes por parte de los navenses.

Valenzuela Gallardo explicó que la ruta una operará los días lunes, miércoles y viernes, atendiendo las colonias Encino 1 y 2, Carlos Osuna, Chamizal, Bosque de Río Escondido, Salinas de Gortari, Lázaro Cárdenas, Nueva Sauceda, 20 de noviembre, Independencia, Napoleón Gómez Sada, Progreso, Las Torres y Arnoldo Guardiola; los límites de esta ruta serán la calle Zaragoza, entre Matamoros y Carretera 57.

Se tendrán dos rutas para pasar por todos los sectores de la localidad. Con la finalidad de evitar contaminación y focos de infección.

Dijo que la ruta 2 operará los días martes, jueves y sábado, atendiendo los sectores Centro, Luis Donaldo Colosio, Santa Fe, Manantiales, Camino Real, 2 agosto, Magisterio, Emiliano Zapata, SUTERM, Del Valle y Nogalar, los límites serán calle Zaragoza entre Matamoros y Carretera 57.

"El inicio de las rutas será a las 8:00 de la mañana, se utilizará un camión de carga trasera con capacidad de siete toneladas, la basura será envasada en bolsas, podrán utilizar tambos al exterior de los domicilios, pero deberán ser retirados luego de que se les brinde el servicio de recolección, solo se levantará basura sólida urbana, no llantas, no cacharros, no tierra, ni escombro, por mencionar algunos".