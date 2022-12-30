Reparan red hidráulica en colonia 2 de Agosto

NAVA, COAH. - Cuadrillas del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento continúan con las labores de reparación de la red hidráulica en diferentes sectores del municipio de Nava, buscando mejorar el suministro del vital líquido para todas las familias navenses.

“Realizamos trabajos de reparación en la red hidráulica de la calle Mina del Río Escondido de la colonia 2 de Agosto, además se trabajó en el sondeo de la línea de la antes mencionada calle”, declaró la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo.

1 / 2 Se realizaron trabajos de reparación en la red hidráulica de la colonia 2 de Agosto. 2 / 2 Se continuará con estas labores hasta el último día del año. ❮❯

Con estas labores se busca dar solución a los múltiples reportes de vecinos sobre la baja presión en el sector de la 2 de Agosto y colonias aledañas, además, de mantener una red de suministro en óptimas condiciones.