Repelen ataque en límites de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un nuevo ataque armado se registró durante el domingo en los límites de Coahuila y el estado de Nuevo León, cuando civiles armados dispararon contra elementos de seguridad ubicados en el retén del municipio de Hidalgo Coahuila.

En un primer enfrentamiento, los elementos del filtro lograron repeler la agresión sin registrar bajas o lesionados, sin embargo, volvieron a ser agredidos horas más tarde en el mismo sitio, por lo que se solicitó apoyo a elementos destacamentados en Piedras Negras.

No se logró la detención de los agresores, además no hubo personas lesionadas tras los enfrentamientos, y ya que el ataque no tuvo éxito, los civiles armados decidieron huir con rumbo al estado de Nuevo León.

Cabe destacar que una unidad estatal, que se dirigía al punto de control, sufrió un accidente sobre bulevar Carranza y la carretera federal 2, al ser impactados por un Toyota Corolla blanco que no respetó el semáforo.

El auto era conducido por una mujer que resultó lesionada, además, varios elementos también presentaban lesiones, por lo que fueron trasladados en varias ambulancias a diferentes hospitales de esta frontera, para recibir atención médica.