Reportan ante Subprocuraduría de Desaparecidos a una joven adolescente

Karely Torres Monsiváis de 17 años de edad fue reportada como desaparecida por sus padres, presumen que se la llevó un centroamericano a quien le habían dado alojamiento desde hace algunos días.

Al edificio de la Fiscalía General del Estado se presentó Laura Patricia Monsiváis Durán para formalizar una denuncia.

Refirió que llevaba un par de horas esperando a ser atendida pero nadie le hacía caso, posteriormente fue canalizada a la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas.

Indicó al comparecer que su hija desapareció de su casa situada en la colonia 24 de Agosto la tarde del domingo.

Mencionó que presume que se la llevó con engaños y a la fuerza un sujeto que estaba viviendo en su domicilio desde hace algunos días.

El presunto responsable responde al nombre de Adonaí García alias “El Puma”, originario de El Salvador y que se dedica a limpiar y pulir luces de vehículos en un centro comercial.

Días antes la dama y la persona habían sostenido una fuerte discusión, por lo que presiente que por venganza se llevó a su hija menor.

La denuncia se formalizó y ya realizan investigaciones correspondientes además de la búsqueda de la joven.

Señala la madre de la adolescente que se la llevó Adonaí García alias “El Puma”, originario de El Salvador.