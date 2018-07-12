Reportan estable a persona que resultó lesionada por arma blanca

Leonardo Carreón de 18 años de edad, es reportado estable después de ser atacado con arma punzo cortante por un desconocido en el patio de su domicilio ubicado en el sector Acoros.

El joven ingresó lesionado a un nosocomio de la localidad, en un principio se le reportaba grave debido a que presentaba una herida en el costado izquierdo.

El último reporte emitido por el médico legista de la Fiscalía General del Estado, es que su estado de salud se reporta estable aunque continúa internado.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal están realizando las indagaciones correspondientes para ubicar al responsable.

La víctima refiere no conocerlo y que estaba escondido en el patio, ahí fue cuando se registró el ataque después de llegar de su trabajo.

El Ministerio Público integra una carpeta de investigación por el delito de lesiones, se realizan indagaciones y se busca tomar testimonios de vecinos y familiares del afectado.

Lo principal es que el joven ya se encuentra estable, y está bajo observación médica, al momento son pocos los datos que se tienen del agresor, de todos modos la policía realiza la búsqueda del individuo que lo lesionó.