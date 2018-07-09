Reporte de rescate de migrantes en río Bravo provoca movilización

Corporaciones policiacas se movilizaron al reportarse que varios migrantes estaban siendo rescatados del río Bravo a la altura de la colonia Americana, al final de cuentas resultó ser un hecho falso.

La mañana del lunes se dio a conocer que varias personas, la mayoría del sexo masculino, estaban siendo rescatadas del río a unos metros más adelante del Puente Negro del Ferrocarril.

Elementos de las diferentes corporaciones policiacas al igual que cuerpos de emergencia se trasladaron hacia el lugar.

Al arribar para verificar el reporte no se encontró nada, se realizó un recorrido por la zona en busca de los supuestos migrantes.

Se indicaba que las personas estaban varadas en el río Bravo entre el Puente Internacional II y el Puente Negro del Ferrocarril.

Al final de cuentas no se encontró nada y las corporaciones pasaron a retirarse para continuar con sus recorridos normales.

El reporte se tomó como falso, aun así los elementos policiacos tienen que acudir a tomar conocimiento.

Es un protocolo de seguridad que se sigue por parte de las autoridades, aunque la llamada sea falsa se tiene que hacer acto de presencia por parte de corporaciones.