Rescatan a pescadores del río Bravo

La noche del sábado se registraba una fuerte movilización de los equipos de rescate hacia el sector de la colonia Mundo Nuevo a la altura de donde se encuentran las bombas de extracción de SIMAS.

Los vecinos de ese sector reportaban que en el lugar conocido como “la isla del mudo” se encontraba un grupo de personas pidiendo auxilio ya que habían quedado varados en ese lugar.

Al lugar arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos para trabajar en las labores de rescate de las personas, los trabajos de rescate se dificultar onda debido a que ya era entrada la noche y la obscuridad y lo fuerte de la corriente del río hacían que se dificultará el cómo acercarse al lugar donde se encontraban las personas, tuvo que ser requerida la ayuda del grupo Beta para que diera apoyo con una lancha para poder acercarse al lugar y poder rescatar a las personas.

Los trabajos de rescate duraron un par de horas logrando con éxito regresar a dos personas del sexo masculino a la orilla del río del lado de Piedras Negras, las personas de nombre Juan Manuel Pérez de 43 años y Jared Macías de 50 años de edad respectivamente, con domicilio en la colonia Los Montes, comentaron que se encontraban pescando a la orilla del río desde temprano en la tarde y habían tomado la decisión de cruzar hacia el lugar antes mencionado y que se les había hecho tarde y al querer regresar lo fuerte de la corriente y la obscuridad ya no se les permitió, por lo que empezaron a pedir auxilio y fueron escuchados por personas que viven cerca del lugar y fueron quienes llamaron a los equipos de emergencia, las personas fueron revisados por paramédicos de Bomberos y se les encontró en perfecto estado de salud, por lo que fueron trasladados a sus domicilios.