Rescatan del Bravo a madre y su bebé

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una mujer con un bebé en brazos quedó varada a la mitad del río Bravo la noche de este martes, provocando una intensa movilización de rescatistas y corporaciones de seguridad por los gritos de auxilio, para ser llevados a salvo a la orilla minutos más tarde.

La mujer originaria del país de Honduras intentó cruzar de forma irregular por el río Bravo a la altura de la colonia Morelos, pero la corriente la arrastró varios metros, quedando varada junto a su bebé en un pequeño islote, desatando la movilización de autoridades de ambos lados de la frontera.

Fue necesario que al menos un integrante del grupo BETA y del cuerpo de Bomberos se introdujera al río, con la finalidad de poder persuadir a la mujer al regresar al lado mexicano, tras varios minutos se logró el rescate de ambos, sanos y salvos.

Se revisó el estado de salud de la mujer e incluso con su pequeño bebé se confirmó que se encontraban en buen estado de salud, así mismo el Instituto Nacional de Migración verificaría su estatus migratorio.