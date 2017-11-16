Responsable de robar camioneta cuenta con antecedentes

Se llevó a cabo audiencia donde se buscaría una vinculación a proceso en contra del responsable de robar con lujo de violencia una camioneta.

Sergio Delgado de Luna coordinador de la unidad de atención a detenidos, comentó que se solicitó audiencia inicial ante el juez de control.

Fue presentado como inculpado René Alberto Mancilla Flores, esta persona cometió un robo con violencia en el sector Nísperos el pasado domingo por la tarde.

Sobre la calle Tepic sorprendió a una familia, con un cuchillo amenazó al conductor hurtándole la camioneta Toyota Sienna color blanca de reciente modelo.

La unidad fue recuperada momentos después con el responsable abordo, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

Se tienen elementos de prueba suficientes para demostrar la plena culpabilidad de Mancilla Flores en dicho caso.

Además hay un señalamiento directo por parte de los afectados quienes le observaron el rostro, ya que lo llevaba descubierto al momento de los hechos.

Cabe mencionar que dentro de las investigaciones realizadas, se logró verificar que el inculpado cuenta con antecedentes delictivos por el mismo delito por el cual está siendo procesado.