Responsable de violar a su cuñada es vinculado a proceso

El responsable fue detenido mediante una orden de aprehensión, por lo que fue presentado ante un juez de control, el sujeto ultrajó a su cuñada en el sector Real del Norte.

La víctima reportó el delito de violación e identificó plenamente al presunto responsable, ella se encontraba en su casa cuando su cuñado ingresó.

El violador fue identificado como Hipólito Gallegos Cervantes y fue arrestado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal mediante una orden de aprehensión.

Se integró la carpeta de investigación en donde se anexaron medios de prueba y el testimonio de la afectada.

Así mismo se logró la plena identificación del sujeto responsable por parte de la joven víctima la cual resultó ser su propia cuñada.

El imputado fue presentado ante un juez de control iniciando un proceso judicial por el delito de violación.

En la audiencia inicial fue vinculado a proceso, por lo que además se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo a exámenes que el médico legista de la Fiscalía General del Estado le practicó a la joven, se estableció que la violación fue consumada por el responsable.