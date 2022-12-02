Retiran 100 toneladas de cacharros en Allende

ALLENDE, COAH. - El municipio de Allende reportó la recolección de cerca de 100 toneladas de cacharros de los diferentes sectores de la población, como parte de las acciones del programa Allende Limpio impulsado del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez.

Reynaldo Rivera de la Cruz, titular del departamento de Obras Públicas, indicó que restan por lo menos cuatro campañas de recolección de cacharros por realizar en este periodo, con el fin de seguir eliminando probables focos de infección.

1 / 2 El próximo 3 de diciembre se realizará una campaña de descacharrización en la colonia Ferrocarril. 2 / 2 Esta actividad es parte del programa Allende Limpio. ❮❯

“Este sábado 3 de diciembre tenemos programada una campaña de recolección de cacharros, en la colonia Ferrocarril, sector localizado en las cercanías de la antigua estación de tren, tenemos la idea de mejorar la imagen urbana de nuestro municipio, pero también de mantener limpios y seguros nuestros patios libres de cualquier foco de infección”, declaró el titular.

Esta campaña se realizará en un horario de 8 de la mañana a hasta las 3 de la tarde, donde se recolectan muebles viejos, escombros, llantas, ramas y todo tipo de objetos inservibles.