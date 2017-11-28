Revisan videos para esclarecer asalto

Piedras Negras, Coah.- Se efectúan investigaciones sobre el asalto cometido en una tienda de conveniencia la noche del domingo, ya revisan los videos de cámaras de vigilancia.

El sujeto responsable ingresó a la tienda OXXO ubicada en el cruce de Román Cepeda y Bordo Norte, llevaba el rostro cubierto con una bufanda.

Con un trinche de dos puntas amenazó a la persona que estaba en el área de caja, logró llevarse dinero en efectivo, así como tarjetas telefónicas y botellas de licor.

El asaltante logró darse a la fuga con rumbo desconocido, ya se revisan los videos de las cámaras de vigilancia de la tienda.

Así mismo se solicitarán los videos de las cámaras de la gasolinera que se ubica a un costado, la carpeta de investigación se está integrando aunque falta que se formalice la denuncia respectiva.

Al momento no hay más datos del responsable, ya que llevaba el rostro cubierto y así es complicado obtener sus rasgos físicos.

Sin embargo se trabaja ya en el caso por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal zona norte 1 a fin de esclarecer este nuevo asalto cometido durante el domingo.