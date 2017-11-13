Roba camioneta con lujo de violencia

Elementos policíacos lograron arrestar a un individuo el cual cometió un robo con violencia.

Al C4 Piedras Negras recibieron el reporte de un asalto a persona.

De inmediato elementos bajo el mando del comisario José Alfaro Aldama se movilizaron.

Sobre la calle Tepic en el sector Nísperos se entrevistaron con el afectado.

Se trata de Rolando Ignacio Saldaña Martínez de 45 años, dijo que un sujeto lo agredió y amenazó robándole su camioneta.

De inmediato se reportó a todos las corporaciones el vehículo hurtado.

Se trata de una camioneta Toyota Sienna color blanca con placas del estado de Coahuila.

Se implementó un operativo a fin de localizar el mueble.

Fue sobre la calle Eulalio Gutiérrez en el sector Nueva Americana donde se ubicó el vehículo.

Los elementos municipales arrestaron al responsable quien tripulada la unidad.

El asaltante responde al nombre de René Alberto Mancilla Flores de 30 años.

La unidad quedó recuperada y el responsable fue remitido a la cárcel.

Posteriormente fue puesto a disposición del ministerio público para efectos de investigación.

El delito por el cual se integraría la carpeta de investigación es robo con violencia.