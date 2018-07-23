Roban 15 mil pesos de un domicilio

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de un robo a casa habitación en la calle Guillermo Andalón de la colonia Doctores.

Al lugar arribaron elementos policiacos los cuales se entrevistaron con la afectada de nombre María del Rosario Reyna la cual les comentó que había obtenido un crédito de $ 15,000 pesos en una tienda de esta ciudad y que después de obtener el efectivo se había retirado a su casa para guardarlo en el ropero y que estaba una amiga de ella cuando lo guardaba , la mujer comentó que cuando quiso disponer del efectivo, ya no lo encontró donde lo había dejado y que por ese motivo había llamado a la Policía, al preguntarle si sospechaba de alguien comentó que sospechaba de su amiga de nombre Caro N quien es la que estaba presente al momento de ella guardar el efectivo, los elementos policíacos abordaron a la supuesta amiga y dialogaron con ambas para determinar qué es lo que harían, ambas mujeres llegaron a un acuerdo para la reposición del efectivo, por lo que el robo no sería consignado ante el Ministerio Público en espera de que el acuerdo se respetara.