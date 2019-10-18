Roban 2 MDP de Banco Azteca

Un fuerte robo ocurrió ayer en el Banco Azteca que en primeras versiones se decía que la cantidad no estaba especificada; sin embargo, trascendió que son dos millones de pesos los que tomaron los delincuentes, hechos que ya investiga la Fiscalía del Estado.

También se dio a conocer que, por el momento, no existe denuncia formal ante el Ministerio Público, toda vez que se esperaba personal de esta institución bancaria proveniente de la ciudad de México, para que realizaran el arqueo correspondiente, y así confirmar la cantidad exacta saqueada.

De manera extra oficial se supo, que el responsable de este atraco, es una persona de confianza que tiene el cargo de gerente, por lo tanto, le fue fácil sacar los dos millones de pesos.

Mientras que las autoridades no han confirmado esta noticia, se sabe que el incidente se registró el martes por la mañana, cuando el responsable llegó a este Banco situado en el Bulevar Guerrero, metió el dinero a una bolsa en color negro y salió por la puerta principal.