Roban armas de fuego y dinero del interior de una casa

Se registró un robo más a interior de domicilio, solo que en esta ocasión los ladrones se fueron bien armados y llenos de billete.

Al C4 Piedras Negras se reportó un robo a casa habitación sobre la calle Anahuac, entre Allende y Terán en la zona Centro.

Elementos policiacos acudieron a tomar conocimiento, se entrevistaron con Juan Pablo López Martínez.

Dijo que llegó al domicilio detectando que la reja no tenía puesto el candado, así mismo la puerta principal estaba forzada y dañada.

Del interior le robaron dos pistolas calibre 22, la cantidad de 9 mil pesos en efectivo, joyería de oro, una computadora portátil, un celular Iphone 6 y un Ipad.

No sospecha de nadie, los mismos elementos de la Agencia de Investigación Criminal levantaron la correspondiente denuncia.

Se realizó una búsqueda en los alrededores no siendo posible dar con el paradero de los ladrones o de los objetos hurtados.

El afectado dijo que iba a reportar ante la SEDENA las dos pistolas calibre 22 que le robaron del interior de su casa.