Roban automóvil en Eagle Pass

La mañana del miércoles se hacía el reporte al departamento de Policía de Eagle Pass sobre el robo de un automóvil marca Chrysler 200 color blanco, el hecho ocurrió sobre un domicilio ubicado en la calle Flowers a las afueras de la ciudad.

Agentes de Policía de la división de robos arribaron al lugar para entrevistarse con el dueño de la unidad y poder recabar pruebas que ayuden a localizar la unidad robada.

El propietario de la unidad comentó que al salir de su casa se percató de la ausencia del automóvil por lo que hizo el reporte al 911, para que arribara la Policía.

Los Agentes mencionaron que se haría el reporte a nivel nacional en una base de datos dónde se ingresan todas las unidades reportadas como robadas, para que, si alguna corporación policiaca de otra ciudad o estado la localizaba, pudieran proceder a su recuperación.