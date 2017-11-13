Roban casa en colonia Centenario

Fue reportada ante la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Norte 1 un robo en casa habitación sobre la calle Prolongación Sexta del sector Centenario.

Donde la afectada de nombre Yaneth García Macías de 27 años comento que salió de su domicilio por la noche del día sábado alrededor de las 9:00 y regresando a las 2:00 a.m. percatándose que la puerta principal de su casa se encontraba forzada y al revisar el interior se dio cuenta que le faltaban varias de sus pertenencias; como una pantalla de 48 pulgadas, una laptop, una bocina y una mochila que contenía la cantidad de 1000 pesos.

La afectada comento que sospecha de una persona de la cual dio el nombre a la Autoridad para que llevara a cabo sus investigaciones y así poder recuperar sus pertenencias ya que comento que todo lo robado lo habría logrado conseguir con el esfuerzo de su trabajo.