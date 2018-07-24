Roban vehículo afuera de la clínica 79

Elementos de Agencia de Investigación Criminal levantaron el reporte del robo de una unidad automotriz que se encontraba estacionada a las afueras de la clínica 79 del IMSS en la colonia Roma.

Los elementos policiacos recibieron la denuncia de parte de la propietaria de la unidad de nombre Irma Bárcenas Mejía de 43 años de edad, la que relató a los oficiales que había acudido a una cita a la clínica del IMSS alrededor de la 1:00 pm y había dejado su automóvil estacionado sobre la calle México, al salir como a las 6:00 pm y dirigirse hacia donde había dejado su unidad, se percata que ya no se encuentra, por lo que hace el reporte ante la Agencia de Investigación Criminal.

El vehículo robado es uno marca Chevrolet Cavalier color blanco modelo 1999, al automóvil como seña particular le faltan los dos espejos laterales, también comentó la propietaria que el auto abre y enciende con cualquier llave.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal indicaron que revisarán alrededor de la clínica y en los corralones de la ciudad.