Roban vivienda en la colonia Montes; se llevaron electrónicos y dinero

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En los primeros minutos de este sábado se reportó un robo en una vivienda ubicada sobre la calle Sierra de Arteaga, en la colonia Montes, donde sujetos desconocidos ingresaron forzando una de las puertas y sustrajeron diversos objetos de valor.

El propietario, identificado como Carlos Salas, informó que había salido de la ciudad por algunos días y, al regresar a su domicilio, encontró señales de allanamiento y desorden en el interior. Entre lo robado se encuentran electrodomésticos, aparatos electrónicos y una cantidad no especificada de dinero en efectivo.

Carlos declaró que no tiene conocimiento de quién o quiénes podrían estar detrás del robo, pero que acudiría ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para interponer la denuncia formal.

Vecinos del sector mencionaron haber visto a varias personas rondando la zona en días recientes, y presumen que más de un individuo estuvo involucrado. Aunque elementos policiacos realizaron recorridos tras el reporte, no lograron ubicar a los presuntos responsables.