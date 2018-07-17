Sale a comprar de cenar y solitario ladrón lo asalta

Un joven resultó lesionado después de ser asaltado por un sujeto el cual logró robarle su teléfono celular, los hechos se suscitaron en la colonia 28 de Junio.

En la clínica 11 del IMSS reportaban el ingreso de una persona lesionada por arma blanca, por lo que elementos policiacos acudieron a tomar conocimiento.

El afectado responde al nombre de Juan Esteban N. de 24 años de edad, quien manifestó que andaba por la plaza del sector 28 de Junio para comprar de cenar.

Repentinamente se le acercó un sujeto el cual le quiso arrebatar su teléfono celular que portaba en la mano.

Al resistirse y forcejear fue lesionado con arma blanca que el responsable traía, ocasionándole una herida en una mano, ahí aprovechó y le quitó su teléfono celular para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Se realizó una búsqueda en los alrededores del individuo, el cual llevaba como vestimenta un pantalón de mezclilla y una playera blanca, tenía una estatura de 1.70 metros.

Desafortunadamente no fue posible ubicar al responsable de cometer el asalto, por lo que se exhortó al afectado para que acudiera a formalizar la denuncia correspondiente.