Sale a divertirse y abusan de ella

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una joven mujer señaló que fue drogada y abusada sexualmente por un sujeto que identificó como Josué “N”, en hechos ocurridos en la colonia Hidalgo.

Fue la víctima quien dio a conocer de lo ocurrido a los elementos de seguridad, detallando que al despertar por la mañana en una casa ajena, se percató que tenía una vestimenta distinta a la que había usado la noche anterior, y el presunto agresor ya no se encontraba en la vivienda.

Elementos de seguridad se trasladaron al domicilio señalado, donde se entrevistaron con Crescencio “N”, quien dijo ser hermano del acusado, explicó que su hermano es adicto a las drogas, asegurando que del lugar se había retirado una mujer de quien desconoce sus datos.

Una mujer que se encontraba en el lugar, señaló que a los elementos de policía que había sido testigo de cuando Josué “N”, vertió una sustancia a la bebida de la víctima, por lo que la mujer acudira ante el centro de Justicia y Empoderamiento de la mujer para formalizar su denuncia sobre lo ocurrido.