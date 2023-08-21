Sale joven por la puerta falsa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante la mañana de este lunes se reportó un nuevo caso de suicidio en la ciudad de Piedras Negras, un joven de tan solo 23 años decidió terminar con su vida por problemas con su pareja sentimental, en hechos ocurridos en la colonia Presidentes.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades ya que se percataron que se encontraba el cuerpo de una persona colgado de un árbol, por lo que de inmediato dieron aviso para que tomaran conocimiento de la situación.

El cuerpo del hoy occiso fue identificado como Oscar Herrera Montero, de 23 años, quien ató un mecate a las ramas del árbol para terminar con su existencia. Según versiones de personas en el área, el hoy occiso tuvo problemas con su pareja durante la noche del domingo y esto habría sido un factor que lo orilló a tomar esta decisión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo para ser llevado a la SEMEFO con la finalidad de realizar el protocolo correspondiente para determinar las causas de la muerte.

Este es el suicidio número 17 registrado en esta frontera en el 2023, por lo que Piedras Negras sigue estado a la cabeza como el municipio con más casos registrados en lo que va del año en el estado de Coahuila.