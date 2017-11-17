Se continúa trabajando en tres denuncias presentadas contra elementos policiacos

Siguen investigaciones sobre tres denuncias presentadas en contra de elementos policiacos por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.

Gabriela Palomo Roque del Ministerio Público de la Agencia de Responsabilidades, indicó que se están integrando tres carpetas de investigación por querellas formalizadas contra policías.

Recientemente se recibió una denuncia en contra de elementos de la Policía Preventiva Municipal, un joven los acusó de ser detenido para luego ser golpeado por varios uniformados.

La segunda denuncia que se recibió fue en contra de elementos de Fuerza Coahuila, un empleado de una maquiladora indicó que los uniformados trataron de sacarlo a la fuerza de su trabajo para arrestarlo.

La denuncia se presentó por el delito de abuso de autoridad, así mismo el afectado indicó que temía por su seguridad ya que había recibido amenazas.

De igual forma se continúa trabajando con una denuncia inicial en contra de un oficial de la Policía Preventiva Municipal el cual fue acusado de lesionar a un adolescente de un disparo en una pierna.

Se refirió que se está trabajando en los tres casos, por lo que es importante los medios de prueba al igual que los testimonios que se logren obtener para avanzar en las investigaciones.