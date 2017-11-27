Se descuida y lo chocan

Piedras Negras, Coah.- Al intentar salir en reversa de una negociación, no se percata sobre el carril que invade circulaba una unidad lo cual provoca que sea impactado en parte trasera de su unidad en el costado derecho y la otra unidad queda dañada en la parte frontal derecha, lo que deja daños materiales de consideración.

Los hechos suceden sobre la avenida Industrial a la altura de una negociación financiera que se encuentra en dicha avenida.

Como probable responsable queda Macario Rosas Estrada, de 52 años residente del condado de Valverde en el estado de Texas circulaba a bordo de una unidad marca Toyota Sienna modelo 2017 con placas del estado de Texas, el afectado responde al nombre de Jesús Ernesto García González de 21 años residente de la colonia Guillén y conducía una unidad marca Ford Focus que fue la que resultó con mayores daños.

Al lugar arribó una unidad de Seguridad Pública municipal para tomar conocimiento de los hechos donde solo hubo daños materiales de consideración, no fue necesario el traslado de los involucrados al edificio de Seguridad Pública dado que llegaron a un acuerdo en el lugar de los hechos.