Se desmaya y choca contra auto estacionado

La persona conducía sobre la calle Juan de la Barrera, cuando repentinamente sufre un desmayo por causa de la alta presión arterial que presentaba en esos momentos, provocando que impactara su unidad contra un vehículo que en esos momentos estaba estacionado en la acera, y afortunadamente no se encontraba ocupado, ya que el propietario del vehículo se encontraba en el interior de un domicilio cerca lugar.

El conductor, al momento del desmayo, lo acompañaba su esposa, y una menor de edad, las cuales resultaron ilesas; fue necesario trasladar al conductor responsable de los hechos a la Clínica 11 del IMSS para su atención médica, debido a un golpe que recibió al momento del impacto, y al problema de alta presión que presentaba, dando a conocer los médicos más tarde que se encontraba estable.

El responsable de los hechos viajaba en una unidad Ford Explorer con placas del estado de Texas, y responde al nombre de Juan Alberto Salinas Flores, y la unidad que fue impactada es una Volkswagen Golf, propiedad de Fernando Paredes.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan de la Barrera de la colonia Cumbres, a donde llegaron elementos de Seguridad Pública para levantar parte de los hechos, y Paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos para dar la atención al lesionado, y posteriormente trasladarlo al hospital.

El saldo del percance son daños materiales en ambas unidades y lesiones del conductor responsable.

El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales debido a que el responsable fue trasladado a un hospital.