Se incendia automóvil en la avenida Carranza

La tarde del viernes se reportaba al número de emergencia 911, que sobre la avenida Carranza en el estacionamiento de un negocio dedicado al empeño de valores, se suscitaba el incendio a un automóvil.

Al lugar arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos a bordo de una unidad de las denominadas de ataque rápido para sofocar el fuego, el cual ya había consumido gran parte de la unidad y se tenía el temor de que se extendiera hacia el local, ya que las llamas eran demasiado altas, otras personas que tenían estacionadas sus unidades cerca decidieron arriesgarse y retirar sus unidades antes de que las alcanzara el fuego.

Después de sofocado el fuego en la unidad, se realizó la investigación de qué es lo que había provocado el incendio en el auto, esto por parte de los elementos de Bomberos, los cuales determinaron que había sido un cortocircuito en la unidad el que había provocado el incendio.

Elementos de Tránsito municipal arribaron al lugar y se entrevistaron con el propietario de la unidad de nombre Mario Alberto Ruiz, quien les comentó que al intentar encender el auto, solo escuchó una explosión que venía del motor, para después observar cómo salían llamas del mismo, afortunadamente alcanzó a salir de la unidad y ponerse a salvo.

La unidad siniestrada es una marca Buick Weyel color café, la cual sufrió daños materiales de consideración y se tomó como pérdida total.