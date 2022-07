Se le mete y se lo llevan

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un aparatoso accidente vial tuvo lugar esta tarde en la Avenida Román Cepeda, justo en la entrada de la colonia Gobernadores.

Los hechos ocurrieron cuando una Ford Tránsit conducida por José Alejandro N" se dirigía hacia la carretera Piedras Negras-Acuña, cuando de pronto le sale una Ford Escape en el retorno para incorporarse a la colonia Gobernadores, no sede el paso y está termina impactándolo en el costado.

El responsable responde al nombre de Héctor N", fue turnado ante el ministerio público por ir a exceso de velocidad no ceder el paso dañar obras del municipio y no llegar a un acuerdo ya que este último argumenta que el no tuvo la culpa.

Hasta el lugar arribaron Elementos De Tránsito y Vialidad en conjunto con paramédicos de Cruz Roja, los cuales atendieron a los afectados, por fortuna nadie resultó lesionado, solamente son daños materiales.