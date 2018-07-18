Se lleva a cabo audiencia para definir situación de secuestrador

Juez de control tomará la decisión de vincular a proceso o de otorgar una duplicidad del término en un caso de secuestro.

Cooper “N” fue detenido por elementos del grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal.

Era acompañado por otro sujeto, por lo que al practicarles una revisión resultó que portaban droga en la unidad que tripulaban.

Se corrieron los nombres de las dos personas en la base de datos y resultó que Cooper contaba con una orden de aprehensión.

De inmediato fue arrestado para después integrarse una carpeta de investigación y ser presentado ante un juez de control.

El delito es secuestro y se efectuó la audiencia inicial en donde el juez decidiría si se procede a vincular a proceso o se otorga la duplicidad del término.

Dicho delito fue cometido a principios de año, se formalizó la denuncia por parte de la víctima, el responsable fue identificado plenamente, además de que se tienen pruebas suficientes.

De resultar responsable y de dictarse una sentencia condenatoria, el imputado estaría alcanzando una pena de más de 40 años en prisión, ya que es delito grave.