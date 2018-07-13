Se lleva de encuentro a ciclista y lo hace volar

Lesionado de gravedad resultó César Gerardo Hernández después de ser embestido por un vehículo cuando tripulaba una bicicleta.

El accidente se suscitó en el cruce de Anáhuac y Dr. Mier.

Al sistema de emergencias 911 se reportó que la persona lesionada había sido trasladada en un carro particular a la clínica 79 del IMSS.

Testigos y familiares refirieron que el joven presentaba lesiones de consideración y que al parecer iba grave.

Elementos de la Policía Preventiva municipal arribaron al lugar del accidente para tomar conocimiento.

En medio de la calle se encontraba un Ford Figo color gris con placas del estado de Coahuila.

El conductor fue identificado como Elías Rogel Medina, quien sería detenido por las lesiones provocadas al joven.

De acuerdo a versión de testigos el automóvil se desplazaba a velocidad inmoderada sobre la avenida 16 de Septiembre.

Al tomar la calle Dr. Mier impactó al ciclista dejando un derrape de casi 10 metros en la cinta asfáltica.

La Policía Preventiva municipal se hizo cargo del accidente y el caso sería consignado ante el Ministerio Público para realizar investigaciones.

Se enviaría al médico municipal al nosocomio para revisar a la persona lesionada y valorar el tipo de lesiones que presenta.