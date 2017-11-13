Se llevan de encuentro a ciclista

Con lesiones graves resultó un ciclista después de ser arrollado por un vehículo.

Sobre Bordo Sur cruce con Bocanegra a la altura de la colonia Ramón Bravo reportaban un atropellamiento.

Unidades de la Policía Preventiva Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento.

Así mismo llegó una ambulancia para la atención a un lesionado.

La persona fue identificada como Juan Manuel la cual presentaba una lesión grave en el cráneo.

Fue atendido para luego ser trasladado a un hospital.

Como presunto responsable aparece Luis Ramiro García Esquivel, quien tripulada una camioneta Datsun con placas de circulación MZK-8277 del Estado de Mexico.

De acuerdo a las primeras indagaciones el ciclista se desplazaba por la calle Bocanegra y al arribar al cruce con Bordo Sur se atravesó siendo embestido por la camioneta.

La Policía Preventiva Municipal se hizo cargo, por lo que el caso se turnaria ante el ministerio público.