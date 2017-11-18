Se registra encontronazo en el cruce de avenida Carranza con Román Cepeda

La falta de precaución ocasionó un fuerte encontronazo sobre transitado crucero, los participantes no aceptaban la responsabilidad y referían que tenía el semáforo en verde.

En el cruce de avenida Carranza con Román Cepeda en el sector Buena Vista sur, se suscitó un aparatoso choque.

Testigos dieron aviso al sistema de emergencias, cerca del lugar se encontraba una unidad de Fuerza Coahuila.

Los elementos procedieron a dar vialidad y a revisar a los participantes del aparatoso choque, durante algunos minutos el congestionamiento vial no se hizo esperar.

La Policía Preventiva Municipal arribó para tomar conocimiento del choque, así mismo arribó una ambulancia de Bomberos para revisar a las personas que viajaban en las unidades.

Los participantes son un Dodge Neón gris conducido por Gabriela Puga, esta dama circulaba sobre Román Cepeda de norte a sur.

Al arribar al cruce con Carranza se impactó contra una Mercury Villager color guinda, tripulada por José Luis de la Garza Zamarripa.

Debido al impacto, la camioneta salió proyectada contra una pick up Chevrolet color azul, la cual estaba estática con el semáforo en rojo.

Los conductores participantes refirieron a la Policía que tenían la luz del semáforo en verde, por lo que el caso se turnaría ante el Ministerio Público.

Cabe mencionar que en dicho crucero hay cámaras urbanas, por lo que se revisarán los videos para detectar quien ignoró la luz roja del semáforo.

Los daños materiales fueron considerables, por fortuna no hubo personas lesionadas.