Se registra otro caso de violación en la colonia Cumbres

La víctima es una joven de 19 años de edad, la cual fue atacada por un sujeto cuando se trasladaba a su casa, el responsable fue identificado por el apodo, los hechos se suscitaron en el sector Cumbres.

Alrededor de la 1:30 horas se reportó una supuesta violación sobre la calle Colima cruce con Robles.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron de inmediato y se entrevistaron con la afectada, quien ya se encontraba en su domicilio.

Dijo que venía de una fiesta en donde ingirió bebidas embriagantes, iba caminando con dirección a su casa cuando un sujeto al cual conoce por su apodo se le acercó.

Empezó a agredirla físicamente logrando someterla para después cometer el delito de violación, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La joven fue trasladada al edificio de la Fiscalía General del Estado para ser revisada por el médico legista, el dictamen médico reveló que fue víctima de violación.

El Ministerio Público ya integra una carpeta de investigación por dicho delito, la dama aportó varios datos de prueba que podrían permitir identificar y ubicar al responsable, la policía ya realiza las indagaciones.