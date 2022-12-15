Sigue crecimiento comercial en Nava

Nava, Coah.- La alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo felicitó a la familia Rodríguez por la apertura de la nueva tienda Waldos en Nava, la cual representó una obra de 6 millones de pesos y generará empleo para 25 personas, cumpliendo así con el compromiso de propiciar el crecimiento de la localidad y la generación de vacantes para beneficio de las familias.

“Me genera una enorme satisfacción poder estar presenciando la inauguración de esta sucursal de Waldos en nuestro bello municipio, hace algunos meses se planteó en papel este proyecto, pusimos la primera piedra el 8 de septiembre, hoy ya lo estamos inaugurando, quienes construyeron esta obra fueron manos navenses, gente trabajadora de nuestro municipio que impresionantemente en tres meses quedó lista”, declaró la alcaldesa.

Aseguró que la llegada de este comercio generará una sana competencia y por lo tanto, mejores precios para el consumidor, así como la generación de empleos.

“Entregar alguna despensa, medicamento o cualquier tipo de apoyo, remedia una necesidad temporal, el tener un empleo te hace mantener una familia, tener para pagar servicios básicos, para pagar la educación de tus hijos, por ello para mí el empleo es el mejor programa social”, agregó.